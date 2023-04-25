Опубликовано: 13:50, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдохнуть в Турции во время майских праздников предлагается со скидкой в 40%. Россияне уже приступили к покупке туристических путевок по выгодным ценам.

В России стартовали продажи туристических путевок в Турцию на майские праздники со скидкой от 25 до 40%. Снижение стоимости связано с тем, что турецкие отели столкнулись с недостаточной загрузкой.

Как сообщает сайт TourDom, отдых из Москвы на двоих с 29 апреля по 2 мая можно будет приобрести на 25-40% дешевле от изначальной стоимости. Цены стартуют с отметки в 48 тыс рублей.

С такой же ситуацией столкнулись и другие города России. Так, вылет из Казани в сторону пятизвездочного турецкого отеля на пять дней может обойтись паре в 49 тыс рублей. В Омске похожие условия стоят более 100 тыс рублей.