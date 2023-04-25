Турция на майские остается главным направлением россиян

Опубликовано: 12:02, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На майские праздники в 2023 году россияне зачастую выбирают Турцию, она сохраняет первые позиции, несмотря на рост цен на путевки. Следом идут ОАЭ и Россия.

Многие россияне отправятся в теплые страны на предстоящие майские праздники. В 2023 году Турция остается главным выездным направлением, согласно данным туроператоров.

Пятерка основных направлений, по которым клиенты Coral Travel приобрели туры, выглядят так: Турция, ОАЭ, Египет, Россия, Таиланд. Спрос вырос на путевки в Эмираты и Таиланд.

В «слетать.ру» свыше 37% проданных туров приходятся на Турцию, следом идет Россия - 23%, Египет - 15%, ОАЭ - 11%.

В компании Level.Travel тройка главных зарубежных направлений аналогична: Турция, Египет, ОАЭ.

Отдых на майские в России

Бессменным главным внутренним направлением является курорт Сочи. Также на майские праздники в 2023 году россияне поедут в Минводы, Петербург, Калининград, Геленджик, Казань, передает RTN.

Отметим, что в этом году длинных майских каникул не запланировано, на Первомай можно будет отдохнуть один дополнительный к выходным день, на День Победы отдых продлится четыре дня - суббота, воскресенье, понедельник и вторник.