СКФО полностью обеспечит россиян яблоками

Садоводы Северного Кавказа к 2030 году более чем в три раза нарастят сбор плодов и ягод, не позднее 2028 года полностью обеспечив россиян своими недорогими и вкусными яблоками.

Аграрии в регионах СКФО к 2030 году намерены увеличить производство плодов и ягод с нынешних 432 тыс до 1,6 млн т, и основной упор будет сделан на садоводстве, в частности – выращивании яблок, сообщил на КИФ-2025 в Минводах куратор по разработке стратегии развития АПК в СКФО федерального Минсельхоза Владимир Чугунов.

"В соответствии с планами, ожидается увеличение объема производства плодов и ягод к 2030 году по сравнению с 2021 годом с 452 тыс т до 1,6 млн т, 92% которых - яблоки"

- Владимир Чугунов

Упор будет сделан именно на производстве плодово-ягодной продукции – это наиболее динамичное направление растениеводства на Северном Кавказе, к тому же это позволит местным садоводам не позднее 2028 года достичь уровня самообеспеченности яблоками по всей России, - добавил Чугунов, передает "Интерфакс".

Еще один важный момент – большинство садоводческих хозяйств региона переходят на сады суперинтенсивного типа, позволяющие получать урожай в короткие сроки – в прошлом году доля таких садов составляла около 50%, к 2030 году она вырастет до 63%.

Напомним, ранее мы писали о том, что садоводы Кабардино-Балкарии в прошлом 2024 году поставили новый рекорд по урожайности яблок – свыше миллиона тонн. Урожай оказался больше почти на треть и поставил абсолютный рекорд для региона, расширилась и география поставок – яблоки из КБР поступают почти в 50 российских регионов.