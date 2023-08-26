Силуанов пообещал рост экономики России на 2,5%

Опубликовано: 19:56, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил итоговые летние прогнозы по результатам 2023 года: экономика вернется к уровням 2021 года, инфляция останется на 6%, реальные доходы граждан продолжат расти благодаря господдержке.

Глава Минфина России Антон Силуанов объявил, что прогнозы ведомства показывают высокую вероятность роста российской экономики по итогам этого года как минимум на 2,5%.

Силуанов напомнил, что в 2022 году, несмотря на резко возросшее санкционное давление, экономика в РФ снизилась всего на 2,1%. Прогнозируемый рост на 2,5% в этом году означает, что произойдет отыгрыш прошлогоднего падения и выход на уровни межкризисного 2021 года.

Что касается инфляции, то ее не удастся снизить до стандартной цели финансового блока правительства в 4%. По словам Силуанова, она так и останется в пределах 6%, однако власти сделают все возможное, чтобы уже в 2024 году рост цен на товары все-таки замедлился до целевых 4%.

Несмотря на инфляцию, глава Минфина в интервью CGTN пообещал рост реальных доходов граждан в среднем по стране благодаря господдержке наименее обеспеченных социальных групп. Министр подчеркнул, что для правительства ключевым в экономических процессах является возможность россиян хорошо зарабатывать и благодаря этому не замечать последствий санкционного давления в своей жизни.