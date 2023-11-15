Россия нашла новые рынки сбыта алмазов

Новые антироссийские санкции, которые вступили в силу с начала 2024 года, не сильно повлияют на российскую алмазодобывающую промышленность – у страны появились новые рынки сбыта драгоценных камней на Ближнем Востоке и в Африке.

Россия совместно с другими алмазодобывающими государствами нашла новые рынки сбыта добывающихся в стране алмазов, большей частью это страны Африки, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии"

- Минфин России

Такое решение было принято после введения ограничений на импорт алмазов из России в страны Евросоюза, которые вступили в силу 1 января 2024 года. Ожидается, что с 1 марта страны G7 тоже начнут ставить заслон импорту российских алмазов, обработанных в третьих странах, передает РИА Новости.

Впрочем, и в этот раз санкции Евросоюза сработают против него: больше всех пострадает бельгийский Антверпен, крупнейший мировой центр обработки алмазов, а Россия перенастроит свои рынки сбыта, ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.