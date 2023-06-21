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Набиуллина назвала инфляцию важнейшим якорем в экономике

Набиуллина назвала инфляцию важнейшим якорем в экономике
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава ЦБ РФ заявила, что предсказуемая инфляция – это залог уверенности граждан и бизнеса.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что  низкая и предсказуемая инфляция- это важнейший якорь в экономике. По ее словам, это залог уверенности граждан и бизнеса.

"Мы абсолютно убеждены, что инфляция - это важнейший якорь в экономике, низкая и предсказуемая инфляция - это залог уверенности граждан и бизнеса в завтрашнем дне и их готовности инвестировать в нашу экономику, нашу страну. Это вопрос реальных доходов населения, доходов, которые "не съедаются" инфляцией"

– Эльвира Набиуллина

Далее она отметила, что в соответствии с прогнозом регулятора с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, вернувшись, таким образом, к целевым 4% в 2024 году.

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