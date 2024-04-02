Силуанов: экономика России вырастет в 2024 году выше прогноза МВФ

ВВП России в этом году вырастет на 3,6%, считает глава Минфина РФ. Это больше, чем указано в улучшенном прогнозе МВФ по российской экономике в 2024 году.

Экономика России в 2024 году может вырасти на 3,6%, такие ожидания озвучил глава Минфина страны Антон Силуанов.

"Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 года – 3,6%"

– министр

Ранее на этой неделе прогноз по росту экономики РФ на текущий год улучшили в Международном валютном фонде. Так, ожидается, что в 2024 году ВВП России прибавит 3,2%, в выпущенном в январе прогнозе было 2,6%. В будущем году, полагают в МВФ, рост ВВП РФ замедлится примерно вдвое - до 1,8%, согласно улучшенному апрельскому прогнозу.