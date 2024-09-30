БРИКС представит свою платежную систему в Казани

Проект платежной системы БРИКС будет представлен в этом месяце, рассказал глава Минфина РФ. Доклад о будущей платежной системе презентуют на саммите БРИКС в Казани.

На саммите в Казани лидерам стран БРИКС будет представлена инициатива создания платежной системы БРИКС, сообщил сегодня глава российского Минфина Антон Силуанов.

"Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результат проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы... Он содержит следующие инициативы – трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы"

– министр

Он заметил, что экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике. Их доля в глобальной экономике растет быстрее общемировых темпов.

"Доли стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году достигнет рекордных 36,7%, в сравнении со странами G7, где этот показатель равен 29,6%"

– Силуанов

Более 30 стран примут участие в предстоящем XVI саммите БРИКС, который состоится в столице Татарстана 22-24 октября.

Зачем БРИКС своя платежная система?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как платежная система повлияет на сотрудничество внутри БРИКС.

"Собственная платежно-расчетная система – та инфраструктура, которая позволит осуществлять международные расчеты по оплате товаров и услуг между странами-участницами БРИКС. Скорее всего, это будет больше чем аналог SWIFT, ведь SWIFT – это в большей степени средство для межбанковских сообщений, а проект полноценной платежно-расчетной инфраструктуры подразумевает намного более широкий функционал", - прежде всего сказал он.

"Для ее создания необходимо решить вопрос депозитариев – это еще одна финансовая услуга, играющая очень большую роль в размещении и хранении финансовых активов. Пока неясно, что в рамках этого проекта БРИКС будет сделано с клиринговыми домами или клиринговыми банками, но будем надеяться, что и этот вопрос будет решен, чтобы система платежей и расчетов была полной альтернативой западной системе", - сообщил Мехти Мехтиев.

"Важно добавить, что никто из участников проекта от западной системы не отказывается, но планирует владеть альтернатива. Когда будут действовать конкурирующие финансовые системы, члены БРИКС смогут продолжать свою внешнеэкономическую деятельность вне зависимости от того, вводит ли кто-то против них санкции или нет. Благодаря платежной системе БРИКС мир станет действительно многополярным и более справедливым", - подчеркнул экономист.

Эксперт обратил внимание, что большинство организационных вопросов уже решено. "Более двух лет назад была инициирована программа BRICS Pay с целью сделать совместимыми друг с другом национальных платеже-расчетных платформ – российской "МИР", китайской Union Pay и так далее. Они могут технически различаться, так как в каждой стране свои стандарты, и для взаиморасчетов их нужно было объединить. Реализации этой программы ничто не мешает, поскольку задачу создания платеже-расчетной системы не затрагивают ни политические, ни экономические проблемы", - указал он.

"По сути, остается только техническая сторона задачи. Где-то, может, в законодательство нужно внести изменения, где-то немного поправить стандарты. Это все абсолютно решаемо в обозримой перспективе, а в итоге мы получаем единую и альтернативную Западу мировую финансовую инфраструктуру", - заключил Мехти Мехтиев.