Вестник Кавказа

Селам Ставрополья обеспечили чистую воду

Селам Ставрополья обеспечили чистую воду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 2 тыс жителей Ставрополья были обеспечены стабильным водоснабжением благодаря  работам, направленным на улучшение инфраструктурной ситуации в регионе. Речь, в частности, идет о селах Марьины Колодцы и Утренняя Долина, а также хуторе Веселом Минераловодского округа.

На Ставрополье 2,2 тыс жителей получили доступ к чистой воде благодаря современной системе водопровода.

«На Ставрополье для 2,2 тысячи сельских жителей улучшили водоснабжение. К новым участкам водопровода переключили 196 абонентов сел Марьины Колодцы и Утренняя Долина, а также хутора Веселого Минераловодского округа»

– пресс-служба крайводоканала.

Проблемы с водоснабжением в небольших населенных пунктах

Отметим, что часто в небольших населенных пунктах возникают проблемы с водоснабжением из-за устаревших систем водопровода или отсутствия необходимой инфраструктуры. Жители сталкиваются с нестабильным давлением воды, появлением посторонних примесей и даже отсутствием воды в кранах в критические моменты.

В случае со Ставропольем было принято решение о модернизации системы водоснабжения для улучшения качества жизни местных жителей. Были проведены работы по замене старых труб на новые, установке современного оборудования и налаживанию системы очистки воды. После внедрения новой системы водоснабжения жители Ставрополья отметили значительное улучшение качества воды.

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