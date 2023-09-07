Саудовская Аравия, Египет и Турция - лидеры по закупкам российского зерна

Опубликовано: 14:43, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саудовская Аравия стала лидером по закупкам российского зерна в июле-августе этого года. Зерно также пользуется спросом в Египте, Турции и Иране.

По итогам первых двух месяцев сельскохозяйственного года лидером по закупкам зерна из России стала Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба Союза экспортеров зерна.

Королевство приобрело 1,3 млн т зерна, что почти в 2 раза больше прошлогодних показателей (704 тыс т). В июле КСА купила 833 тыс т - в 2,6 раз больше, чем в 2022 году (322 тыс т).

Импорт российского зерна увеличил Египет, который приобрел 1,2 млн т (+12,1). Турция летом текущего года купила более 1,2 млн т, ее показатели снизились на 6,7%.

Зерно из России пользуется спросом в Иране, который импортировал свыше 1,1 млн т, и Ливии, увеличившей закупки в три раза - до 878 тыс т с 289 тыс т в прошлом году.