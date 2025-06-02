Самолеты в Европу будут летать и из Гюмри

Власти Армении приняли решение открыть новые авиарейсы в страны Европы, которые будут выполняться из аэропорта "Ширак", расположенного во втором по числу населения городе страны Гюмри.

Вскоре возможность слетать в Европу появится и у жителей второго по численности города Армении Гюмри, в котором есть собственный аэропорт "Ширак", заявил сегодня в ходе рабочего визита в Ширакскую область страны министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

"В рамках программы государственного субсидирования, вероятно, будут открыты рейсы по новому направлению – в Европу, что обеспечит дополнительный приток и экономическую активность для города и области"

- Давид Худатян

Министр отметил, что уже есть договоренность с авиакомпанией, однако с какой, он так и не сказал, передает "Арменпресс".

Напомним, ранее мы писали о том, что руководство крупнейшего европейского лоукостера – венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air - приняло решение оборудовать в международном аэропорту Еревана новый хаб компании и открыть 8 направлений в страны ЕС.

Параллельно с этим лоукостер откроет из Еревана сразу 8 новых направлений в страны ЕС – авиалайнеры компании будут летать в итальянские Неаполь и Бари, в немецкие Мемминген И Гамбург), в Пафос на Кипре, во французскую Ниццу, в столицу Чехии Чехия Прагу, и, конечно, в столицу Венгрии Будапешт. Все новые рейсы из столицы Армении перевозчик введет в течение октября, нарастив общее число полетов до 17 направлений.