"Звартноц" станет новым хабом Wizz Air

Руководство крупнейшего европейского лоукостера – венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air приняло решение оборудовать в международном аэропорту Еревана новый хаб компании и открыть 8 направлений в страны ЕС.

Ереван все же станет ближе к Европе – в скором времени в ереванском международном аэропорту "Звартноц" заработает новый хаб крупнейшего авиаперевозчика Европы, венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, сообщил в Ереване управляющий директор компании Роланд Тишнер.

Параллельно с этим лоукостер откроет из Еревана сразу 8 новых направлений в страны ЕС – авиалайнеры компании будут летать в итальянские Неаполь и Бари, в немецкие Мемминген И Гамбург), в Пафос на Кипре, во французскую Ниццу, в столицу Чехии Чехия Прагу, и, конечно, в столицу Венгрии Будапешт, передает Sputnik Армения.

Все новые рейсы из столицы Армении перевозчик введет в течение октября, нарастив общее число полетов до 17 направлений. При этом в "Звартноце" у авиакомпании будут базироваться два новых Airbus А321 (239 мест), а новый хаб Wizz Air полноченно заработает с 1 октября.

Напомним, сейчас лоукостер занимает 21% авиационного рынка Армении, преимущественно его авиалайнеры работают на международных авиамаршрутах.