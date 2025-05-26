Ереванский аэропорт Звартноц принял новый авиарейс из Абу-Даби

Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi начала выполнение полетов по направлению Абу-Даби-Ереван-Абу-Даби - первый авиарейс компании приземлился в ереванском международном аэропорту Звартноц накануне.

В расписании полетов ереванского международного аэропорта Звартноц появилась еще одна авиакомпания, которая связала две столицы – Армении и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает ЗАО "Армения" Международные аэропорты.

Первый авиарейс авиаперевозчика Air Arabia Abu Dhabi из ОАЭ в воздушной гавани Еревана традиционной водной аркой приняли накануне – по маршруту летает комфортабельный аэробус Airbus А320, передает NEWS.am.

Авиалайнеры компании по маршруту Абу-Даби – Ереван - Абу-Даби будут летать между двумя столицами с частотой 6 раз в неделю, по понедельникам, четвергам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, время в пути составляет 3 часа 10 минут.

В расписании аэропорта есть авиарейс в Абу-Даби, который выполняет авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi.

Напомним, ранее мы писали о том, что с лета 2025 года Air Arabia Abu Dhabi начинает полеты в Алматы. Это будут прямые регулярные полеты. Они будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.