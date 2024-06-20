Чартеры между Сочи и Бахрейном запускает Gulf Air

Прямые чартерные рейсы между Сочи и Бахрейном будут выполняться со 2 июня. Сочи и Манаму свяжут самолеты Gulf Air.

Флагманская авиакомпания Бахрейна Gulf Air со 2 июня начинает выполнять рейсы между Манамой и Сочи.

Чартерная перевозка будет осуществляться раз в неделю. О запуске прямых рейсов на данном направлении рассказали в первый день лета в Минэкономразвития РФ.

Ожидается, что чартеры позволят нарастить взаимный поток туристов. Россия интересна путешественникам из Бахрейна, турпоток из королевства в РФ за первый квартал этого года вырос на 50%.