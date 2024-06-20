Вестник Кавказа

Чартеры между Сочи и Бахрейном запускает Gulf Air

Самолет над морем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямые чартерные рейсы между Сочи и Бахрейном будут выполняться со 2 июня. Сочи и Манаму свяжут самолеты Gulf Air.

Флагманская авиакомпания Бахрейна Gulf Air со 2 июня начинает выполнять рейсы между Манамой и Сочи.

Чартерная перевозка будет осуществляться раз в неделю. О запуске прямых рейсов на данном направлении рассказали в первый день лета в Минэкономразвития РФ.

Ожидается, что чартеры позволят нарастить взаимный поток туристов. Россия интересна путешественникам из Бахрейна, турпоток из королевства в РФ за первый квартал этого года вырос на 50%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.