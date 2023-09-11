Россия и Бахрейн подпишут меморандум о сотрудничестве в туризме

Россия и Бахрейн на ПМЭФ намерены подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Проект документа подготовлен российской стороной.

Между РФ и Бахрейн планируется подписать меморандум о сотрудничестве двух стран в туристической сфере, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

Министр Максим Решетников находится сегодня в Бахрейне с рабочим визитом, он встретился с главой Минпромторга королевства Абдаллой Бен Адель Фахро, а также с главой Минтуризма Бахрейна Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи.

"Для укрепления взаимодействия российская сторона подготовила проект меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Документ охватывает вопросы качества услуг, инвестиций, транспорта и безопасности"

– сообщение

В МЭР добавили, что подписание этого документа, а также реализация совместных проектов позволят в 2025-2026 годах нарастить взаимный поток туристов не менее чем на 20–30%.

Документ может быть подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня.

Турпоток из Бахрейна в РФ показывает уверенный рост, запуск новых прямых рейсов между странами позволит сделать направление еще более привлекательным.