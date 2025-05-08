Новак и министр нефти Бахрейна обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак и глава Миннефти Бахрейна Мохаммед бен Мубарак бен Дейна провели сегодня переговоры. На повестке было сотрудничество в рамках ОПЕК+, поставки российских энергоносителей в Бахрейн и другие вопросы.

Зампредседателя правительства России Александр Новак и министр нефти и экологии Бахрейна Мохаммед бен Мубарак бен Дейна провели встречу, сообщение о ней распространила пресс-служба правительства РФ.

"Высоко ценим традиционно дружественный характер российско-бахрейнских связей. В сентябре этого года мы будем отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами"

– Новак

По словам вице-премьера, за эти три с половиной десятка лет было сделано множество шагов, направленных на развитие сотрудничества – в торговле и экономике, финансах, инвестициях, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Он отметил, что за январь-март 2025 года товарооборот увеличился почти на 15% относительно аналогичного периода прошлого 2024 года. Новак подчеркнул, что теперь его необходимо вывести на новый уровень.

"Стороны обсудили сотрудничество в рамках сделки ОПЕК+ как гарантию обеспечения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка и договорились в дальнейшем координировать взаимодействие в этой сфере"

– заявление пресс-службы

Уточняется, что решения в этой сфере ставят целью балансировку нефтяного рынка при нынешних экономических вызовах.

Кроме того, стороны обсудили поставки российских энергоносителей в Бахрейн и перспективы геологоразведки и нефтедобычи, а также добычи газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний.