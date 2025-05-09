Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Бахрейна двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов обсудил двусторонние отношения с главой МИД Бахрейна. Также стороны затронули вопросы экономического сотрудничества.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с главой дипломатии Бахрейна Абдуллатифом бин Рашид Альзаяни. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, затронув вопросы сотрудничества в политике и экономике.
"Обе стороны подчеркнули важность укрепления связей посредством взаимных визитов на высоком уровне, регулярных политических консультаций и создания структурированного механизма экономического сотрудничества"
– пресс-служба МИД Азербайджана
Стороны также обсудили взаимодействие в рамках ООН, ОИС, Движение неприсоединения и СВМДА.
Байрамов в разговоре с главой МИД Бахрейна осветил ситуацию на Южном Кавказе, восстановление освобожденных территорий Азербайджана и процесс нормализации между Баку и Ереваном.