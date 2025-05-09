Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Бахрейна двусторонние отношения

Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Бахрейна двусторонние отношения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов обсудил двусторонние отношения с главой МИД Бахрейна. Также стороны затронули вопросы экономического сотрудничества.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с главой дипломатии Бахрейна Абдуллатифом бин Рашид Альзаяни. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, затронув вопросы сотрудничества в политике и экономике. 

"Обе стороны подчеркнули важность укрепления связей посредством взаимных визитов на высоком уровне, регулярных политических консультаций и создания структурированного механизма экономического сотрудничества"

– пресс-служба МИД Азербайджана 

Стороны также обсудили взаимодействие в рамках ООН, ОИС, Движение неприсоединения и СВМДА.

Байрамов в разговоре с главой МИД Бахрейна осветил ситуацию на Южном Кавказе, восстановление освобожденных территорий Азербайджана и процесс нормализации между Баку и Ереваном.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
400 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.