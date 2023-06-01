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Самолет Москва-Минводы начал выполнять ежедневные рейсы

Самолет Москва-Минводы начал выполнять ежедневные рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из Москвы самолетами «России» теперь можно добраться в Минводы в любой день недели. Перевозчик с 1 июня вернул популярный рейс в расписание.

Прямые рейсы «России» между Москвой и Минводами запущены с 1 июня.

«Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») открыла сезонную полетную программу из Москвы (Шереметьево) в Минеральные Воды 1 июня. Летом полеты по маршруту планируются на ежедневной основе, а по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам два раза в день»

– перевозчик

Количество рейсов связано со спросом - первый самолет на данном маршруте отправился на курорт со 100% загрузкой.

Компания поставила на маршрут отечественные Superjet 100, рассчитанные на 75 пассажиров эконом-класса и 12 бизнес-туристов.

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