В Минводах стартовало строительство нового аэровокзала

Церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса состоялась сегодня в минераловодском международном аэропорту имени М.Ю.Лермонтова на Ставрополье, сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.
"Новый аэровокзал будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов, а уже существующий аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров международных", - сказал Сергиенко, напомнив, что объем инвестиций в проект составит свыше 13 млрд рублей, срок окончания работ - 2025 год, передает ТАСС.
"Это строительство позволит разделить потоки наших гостей с международных и внутренних рейсов, пропускная способность на начальном этапе составит порядка 1 тыс человек в час, это порядка 4 млн человек в год. Проект стильный, современный, с большими стеклянными витражами, уверен, новый комплекс станет одной из наших визитных карточек"
- Вячеслав Сергиенко
Минераловодский аэропорт стал одной из важнейших воздушных гаваней Юга России, крупнейшим на Северном Кавказе, а его пассажиропоток с каждым годом растет, добавил глава Минераловодского городского округа.