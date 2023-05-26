В Минводах стартовало строительство нового аэровокзала

Опубликовано: 20:11, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ставропольских Минводах сегодня прошла торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства нового аэровокзального комплекса, который будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов.

Церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса состоялась сегодня в минераловодском международном аэропорту имени М.Ю.Лермонтова на Ставрополье, сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"Новый аэровокзал будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов, а уже существующий аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров международных", - сказал Сергиенко, напомнив, что объем инвестиций в проект составит свыше 13 млрд рублей, срок окончания работ - 2025 год, передает ТАСС.

"Это строительство позволит разделить потоки наших гостей с международных и внутренних рейсов, пропускная способность на начальном этапе составит порядка 1 тыс человек в час, это порядка 4 млн человек в год. Проект стильный, современный, с большими стеклянными витражами, уверен, новый комплекс станет одной из наших визитных карточек"

- Вячеслав Сергиенко

Минераловодский аэропорт стал одной из важнейших воздушных гаваней Юга России, крупнейшим на Северном Кавказе, а его пассажиропоток с каждым годом растет, добавил глава Минераловодского городского округа.