Кавминводы переживают туристический бум

Опубликовано: 13:04, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставропольский край испытывает настоящий туристический бум – поток туристов в здравницы края растет из года в год, власти намерены наращивать число новых курортных объектов.

Туристический поток в Ставропольский край в 2022 году и с начала 2023 года значительно вырос, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Наши Кавказские Минеральные Воды стали по сути главным оздоровительным курортом страны. Поток туристов зашкаливает", - сказал Владимиров в ходе ежегодного послания думе региона об итогах работы правительства в прошлом году и планах на 2023 год, передает "Интерфакс".

Два года подряд регион проводил эксперимент по оценке турпотока в край с использованием современных цифровых технологий, который позволил увидеть поток гостей, не только приезжающих по санаторным путевкам, но и всех туристов, которые посещают Кавминводы. По его данным турпоток в край в 2022 году вырос на 13% и составил 8 млн человек, туристы потратили в регионе около 66 млрд рублей.

"Фактически эти деньги вложены в край, в доходы бизнеса, в налоги и зарплаты людей на Ставрополье"

- Владимир Владимиров

Сейчас турпоток в регион продолжает расти – только за первый квартал 2023 года он вырос на 14%.

Напомним, в минувшем году в крае заработали 22 новых санаторно-гостиничных объекта с классификацией от 2* до 5*. В этом году планируется построить еще 21 курортный объект общей стоимостью в 18 млрд рублей.