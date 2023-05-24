Курортный сбор могут ввести на всей территории Кавминвод

Опубликовано: 15:55, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье хотят ввести курортный сбор на территории Минераловодского городского округа – этот вопрос сегодня обсуждался на заседании комитета краевой думы по курортам и туризму.

Власти Ставропольского края планируют ввести курортный сбор на всей территории Минеральных Вод, для отдыхающих он составит 100 рублей в день, сообщила пресс-служба краевой думы.

"На заседании комитета думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму перечень территорий (где проводится эксперимент) предложено дополнить новой территорией – муниципальным образованием Минераловодский городской округ", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Причина нововведения заключается в том, что Минеральные Воды становятся все более популярными среди отдыхающих, число которых выросло с 39 тыс в 2020 году до 78 тыс человек в минувшем 2022 году. Платить новый сбор будут только совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток.

Ожидается, что с новой территории в текущем году будет получено более 4,4 млн рублей, в следующем году эта сумма вырастет более чем вдвое – до 10,8 млн рублей. Все эти деньги направят на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, а также благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, сейчас эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Железноводске. В 2022 году его оплатили более 202 тыс отдыхающих.