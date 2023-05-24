Курортный сбор могут ввести на всей территории Кавминвод

Власти Ставропольского края планируют ввести курортный сбор на всей территории Минеральных Вод, для отдыхающих он составит 100 рублей в день, сообщила пресс-служба краевой думы.
"На заседании комитета думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму перечень территорий (где проводится эксперимент) предложено дополнить новой территорией – муниципальным образованием Минераловодский городской округ", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Причина нововведения заключается в том, что Минеральные Воды становятся все более популярными среди отдыхающих, число которых выросло с 39 тыс в 2020 году до 78 тыс человек в минувшем 2022 году. Платить новый сбор будут только совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток.
Ожидается, что с новой территории в текущем году будет получено более 4,4 млн рублей, в следующем году эта сумма вырастет более чем вдвое – до 10,8 млн рублей. Все эти деньги направят на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, а также благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры, - уточнили в пресс-службе.
Напомним, сейчас эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Железноводске. В 2022 году его оплатили более 202 тыс отдыхающих.