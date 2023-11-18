Россия вышла на рекордный экспорт зерна

В текущем сезоне экспорт зерна из России обновил трехлетний рекорд. В другие страны Россия отправила почти 39 млн тонн зерна.

Экспорт российского зерна на 19% превысил максимум за три года, информирует оператор "Русагротранс". Рекордные поставки зерна за рубеж зафиксированы по итогам периода с 1 июля по 1 января.

"Экспорт зерновых и зернобобовых, включая страны ЕАЭС, в первой половине сезона 2023-2024 стал рекордным по всем основным позициям. В целом экспорт зерновых, с учетом зернобобовых и муки, согласно уточненным данным составил почти 39 млн тонн. Это на 19% выше предыдущего максимума в 32,7 млн тонн, достигнутого в сезоне 2020-2021"

– аналитики компании

Экспорт пшеницы оказался на 3,8% выше трехлетнего рекорда и составил 27,6 млн тонн, экспорт ячменя - на 27%, приблизившись к 4 млн т. Улучшились показатели и по других категориям - кукурузе, муке.

Больше всего за полгода Россия поставила зерна в Турцию, Египет, Бангладеш, Алжир, Пакистан, передает РИА Новости.