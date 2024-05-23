В России будет введен режим ЧС из-за ущерба от заморозков в мае

Сельское хозяйство в России серьезно пострадало от майских заморозков. Минсельхоз планирует объявить режим ЧС и компенсировать ущерб аграриям. Сильнее всего в России пострадали яблоневые сады.

Из-за ущерба, нанесенного майскими заморозками, в России планируется ввести федеральный режим ЧС, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

По ее словам, самые негативные последствия заморозков во время цветения наблюдаются по плодовым растениям, особенно пострадали яблоневые сады.

«Мы будем и планируем ЧС вводить, федеральный. А компенсировать (ущерб) попросим у правительства как раз на плодовые культуры»

– министр

Аномальная погода в Центральной России в мае привела к тому, что урожай яблок был погублен на 50-70%. Министр сообщила, что чтобы покрыть внутренние потребности в яблоках в сезоне 2024-2025 года придется прибегнуть к импорту.

Чтобы удержать цены на дефицитные яблоки Минсельхоз совместно с Минэкономразвития будут готовить дополнительные меры, так как яблоки - социально значимый продукт, поделилась Лут.

Также, по ее словам, сложная ситуация сложилась из-за заморозков с ягодами.

При этом зерновые пострадали незначительно. Сомнений в том, что Россия произведет достаточно зерна в этом сельхоз сезоне нет никаких, заявила глава Минсельхоза.