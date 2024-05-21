Яблок не будет – майские заморозки в России уничтожили урожай

Урожай яблок в регионах Центральной России в этом году будет на 50-70% ниже ожидавшегося. Причиной стали майские заморозки, от которых пострадали сады не только в России, но и в Европе.

В этом году Россия может столкнуться с дефицитом яблок - аномальная погода в мае уничтожила надежды на хороший урожай в центре страны, рассказал президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

"Вся центральная зона без яблок будет… По яблокам в России 50%, а то и 70% потеряно... Воронеж, Ростов, Тамбов, Липецк без яблок, был очень сильный мороз во время цветения. Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться"

– Муханин

Он выразил надежду, что на юге страны, в том числе на Кубани, яблочные сады не пострадали и урожай будет нормальным.

Заморозки негативно сказались на только на российских садах, но и на европейских. В Польше, основном поставщике яблок в страны ЕС и отчасти в СНГ, год также будет критически неурожайным. Страна потеряла урожай яблок, поделился Муханин в беседе с РИА Новости.