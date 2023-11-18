Россия завершила поставку пшеницы в страны Африки

Поставки пшеницы из РФ в беднейшие африканские государства завершились. Всего в виде гумпомощи в Африку было направлено за три месяца 200 тыс т пшеницы из России, уточнили в Минсельхозе.

Гуманитарные поставки пшеницы из РФ в Африку завершились, направлено 200 тыс т пшеницы, проинформировал глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы завершили поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента. <…> В общей сложности 200 тыс. тонн мы доставили в качестве гуманитарной помощи на Африканский континент"

– глава ведомства

Первый сухогруз с зерном для Африки отправился минувшей осенью, 7 ноября, последний был разгружен в Африке 17 февраля. Поставки осуществлялись совместно Минсельхозом, Минтрансом, МИДом РФ и "Объединенной зерновой компанией".

Какие шесть стран получили бесплатную пшеницу? Мали, Сомали, ЦАР, Зимбабве, Буркина-Фасо и Эритрея.