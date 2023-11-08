Турция будет перерабатывать российское зерно в муку для Африки

Турция будет изготавливать муку из зерна, поступающего из России, чтобы затем направлять продукт в шесть африканских государств. Для реализации проекта будут использоваться различные механизмы.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы рассказал, что страна намерена производить муку из российского зерна, чтобы затем направлять продукт в нуждающиеся страны.

"Ранее через этот регион [Турцию] нуждающимся странам было отправлено 33 млн тонн сельхозпродукции, это позволило спасти мир от продовольственного кризиса. Наш президент сообщил, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы"

– министр

Ранее на этой неделе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал планы Турции по переработке зерна из РФ на втором этапе поставок в Африку.

Всего Россия намерена безвозмездно снабжать пшеницей шесть стран Африки, входящие в список Всемирной продовольственной программы ООН. Первые сухогрузы уже направлены в Буркина-Фасо и Сомали.