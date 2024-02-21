ОАЭ могут стать хабом для российского зерна

В Объединенных Арабских Эмиратах могут создать российский зерновой хаб – сейчас крупнейшие российские производители зерна рассматривают целесообразность такого решения, что позволит распределять зерно между соседними странами.
Крупнейшие российские компании-производители зерна рассматривают возможность создания зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин.
"Создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам… серьезно прорабатывается"
- Андрей Терехин
Инициативу уже одобрили власти ОАЭ, однако пока вопрос упирается в целесообразность такой структуры, передает РИА Новости.
Зачастую логистические процессы с заходами в разные порты экспортерам выгоднее, чем единое зерновое хранилище – именно это сейчас просчитывается, добавил торгпред.