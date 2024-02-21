Вестник Кавказа

ОАЭ могут стать хабом для российского зерна

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Объединенных Арабских Эмиратах могут создать российский зерновой хаб – сейчас крупнейшие российские производители зерна рассматривают целесообразность такого решения, что позволит распределять зерно между соседними странами.

Крупнейшие российские компании-производители зерна рассматривают возможность создания зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин.

"Создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам… серьезно прорабатывается"

- Андрей Терехин

Инициативу уже одобрили власти ОАЭ, однако пока вопрос упирается в целесообразность такой структуры, передает РИА Новости.

Зачастую логистические процессы с заходами в разные порты экспортерам выгоднее, чем единое зерновое хранилище – именно это сейчас просчитывается, добавил торгпред.

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