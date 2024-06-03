Россия обсуждает с Азербайджаном создание генконсульств на его территории

Россия заинтересована в создании своих генконсульств на территории Азербайджана. В настоящее время данный вопрос обсуждают представители двух стран.

Россия и Азербайджан занимаются обсуждением вопроса о создании на территории республики российских генеральных консульств. Об этом поведал 6 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Во время своей речи на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках ПМЭФ он выразил надежду на то, что стороны в итоге договорятся и российские генконсульства появятся в АР.

"Хотел бы отметить, что поступательному развитию наших отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества, отвечало бы создание в Азербайджане наших генеральных консульств. Мы сейчас ведем с азербайджанскими друзьями этот разговор и надеемся, что он тоже увенчается успехом"

– замминистра

Он также оценил текущий уровень отношений двух стран. По словам Галузина, они прекрасные.

"Это отношения союзнического взаимодействия и стратегического партнерства в соответствии с декларацией, подписанной в феврале 2022 года"

– Михаил Галузин