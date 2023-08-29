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Россия начинает прием заявок от граждан Грузии на бесплатное обучение в вузах

Россия начинает прием заявок от граждан Грузии на бесплатное обучение в вузах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Граждане Грузии могут получить возможность бесплатно обучаться в российских вузах. Прием документов на следующий год стартует 1 сентября.

Россия открывает прием заявок от граждан Грузии на бесплатное обучение в вузах.

Обучение будет происходить за счет средств российского госбюджета, заявки принимаются с 1 сентября. Обучение стартует осенью 2024 года.

Чтобы подать документы, нужно зарегистрироваться на сайте education-in-russia.com и заполнить анкету. Заявки принимаются до 1 ноября. Найти более подробную инструкцию по подаче заявки можно найти онлайн в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

К участию в конкурсе на бюджетное обучение в России допускаются:

  • граждане Грузии,
  • россияне без регистрации в РФ, но обладающие ВНЖ или разрешением на проживание в Грузии,
  • лица, не имеющие гражданства.
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