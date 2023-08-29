Россия начинает прием заявок от граждан Грузии на бесплатное обучение в вузах

Граждане Грузии могут получить возможность бесплатно обучаться в российских вузах. Прием документов на следующий год стартует 1 сентября.
Россия открывает прием заявок от граждан Грузии на бесплатное обучение в вузах.
Обучение будет происходить за счет средств российского госбюджета, заявки принимаются с 1 сентября. Обучение стартует осенью 2024 года.
Чтобы подать документы, нужно зарегистрироваться на сайте education-in-russia.com и заполнить анкету. Заявки принимаются до 1 ноября. Найти более подробную инструкцию по подаче заявки можно найти онлайн в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
К участию в конкурсе на бюджетное обучение в России допускаются:
- граждане Грузии,
- россияне без регистрации в РФ, но обладающие ВНЖ или разрешением на проживание в Грузии,
- лица, не имеющие гражданства.