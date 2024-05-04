Вестник Кавказа

Россия и Иран намерены развивать судоходное партнерство

Россия и Иран намерены развивать судоходное партнерство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астрахани прошли переговоры представителей властей РФ и Ирана по теме сотрудничества в отрасли судоходства. Расширять связи планируется в рамках международного коридора "Север-Юг".

Власти РФ и Ирана будут расширять партнерство в отрасли судоходства посредствам международного транспортного коридора "Север-Юг". Такую информацию опубликовала пресс-служба администрации Астраханской области.

Сообщается, что в Астрахани прошла встреча представителей власти региона и дипломатии Ирана, на которой обсуждалась работа новой судоходной компании "Астрапорт шиппинг" в рамках международного коридора.

"В Астрахани прошла встреча министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского, министра внешних связей этого региона Владимира Головкова и генерального консула Ирана в Астрахани Мехди Акучекиана. Было отмечено, что Астраханская область является одним из ключевых транспортно-логистических узлов МТК "Север-Юг". Мехди Акучекиан указал на активное сотрудничество Ирана и России по развитию данного МТК"

– пресс-служба администрации Астраханской области

Сообщается, что сейчас ведутся работы по улучшению таможенного контроля в портах Астрахани.

По информации главы министерства промышленности региона Ильи Волынского, за первые месяцы этого года астраханские порты нарастили грузооборот до 1,4 млн тонн, что на 78% больше за такой же период прошлого года.

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