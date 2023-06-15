Иран готов противостоять гегемонии США

Иран заявил о планах вместе с Россией и Китаем бороться против однополярного мира, который навязывает всем вашингтонская администрация, заявил в Тегеране президент страны Масуд Пезешкиан.

Иран готов к расширению отношений с Россией и Китаем, чтобы вместе установить многополярный миропорядок, заявил на встрече в Тегеране с высокопоставленной китайской делегацией, возглавляемой вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином, президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Мы полны решимости углублять наше сотрудничество с Китаем и Россией, чтобы противостоять однополярному мировому порядку, навязанному США, которые стремятся к гегемонии на международной арене"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом заявил о готовности Пекина развивать дружеские отношения с Тегераном, отметив, что развитие двустороннего сотрудничества будет происходить вне зависимости от международной и региональной ситуации. Также китайский лидер заверил, что Китай поддерживает Иран в защите его суверенитета, безопасности и национального достоинства, а также продвижении экономического развития.