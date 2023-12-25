Россия и Азербайджан нарастили товарооборот

Россия и Азербайджан продолжают наращивать взаимный товарооборот, за год он вырос более чем на 17%. Россия входит топ-3 основных торговых партнеров Баку.

Товарооборот России и Азербайджана за 2023 год вырос и составил $4,358 млрд.

За год взаимная торговля стран возросла на 17,5%, информирует Государственный таможенный комитет Азербайджана. Почти на 23% увеличились поставки в РФ товаров из Азербайджана - до $1,196 млрд, на 15,6% вырос импорт в республику российской продукции - до $3,162 млрд.

Россия вошла в топ-3 главных торговых партнеров Азербайджана наряду с Италией и Турцией.

Отметим, что рост товарооборота между РФ и АР наблюдается не первый год - в 2022 он прибавил почти 24%.