Азербайджан усилил продовольственную помощь России

Российские сельскохозяйственные чиновники поведали о значимости азербайджанских поставок куриных яиц для преодоления продовольственного кризиса в России. Они отметили, что 2,1 млн яиц, прибывших из Азербайджана, уже помогли остановить "яичную инфляцию".

Представители Россельхознадзора доложили о значительном росте продовольственной помощи Азербайджана российскому рынку. На сегодняшний день союзник РФ на Южном Кавказе экспортировал на российские прилавки 2,1 млн куриных яиц.

Напомним, что Россия в настоящий момент пытается справиться с резким дефицитом куриных яиц. В прошлом году из-за нехватки этого товара его цена выросла на 60%, в особенности в декабре, когда "яичная инфляция" составила более 18%. Чтобы купировать продовольственный кризис, Москва обратилась к союзникам и партнером с запросом о восполнении дефицита.

Азербайджан откликнулся на эту просьбу первым. Первая партия азербайджанских куриных яиц прибыла в Россию еще в середине прошлого месяца – 19 декабря. Азербайджанские сельхозтоваропроизводители отправляют дефицитный продукт партиями по 300 тыс яиц, на 14 января таких партий пришло уже 7.

Каждая партия прибывает на склад временного хранения и проверяется на качество и безопасность.

Также в Россию ввозит куриные яйца Турция – с начала года в страну прибыло свыше 633 тыс турецких яиц. Минск по просьбе Москвы почти удвоил традиционный экспорт куриных яиц в РФ.

В совокупности продовольственная помощь Азербайджана и других стран уже подействовала на динамику оптовых цен, они перестали расти и начали немного снижаться. Теперь российские власти ожидают, что тенденция с опта перейдет и на розницу, так что эффект от союзных поставок ощутят и граждане.