Цены на яйца: когда они подешевеют в России?

Россияне совсем скоро заметят снижение стоимости куриных яиц, заверили в Минсельхозе. Производители уже снизили цены на этот важный продукт.

Куриные яйца скоро станут дешевле в России, оптимистичный прогноз озвучил замглавы Минсельхоза Максим Титов.

Чиновник подчеркнул, что ведомство уделяет особое внимание динамике цен на так называемые социально значимые продукты, к которым относятся и куриные яйца. Делается все возможное для того, чтобы стабилизировать цены на них.

"В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях"

– Максим Титов

Слова замминистра подтвердили гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он пояснил, что ажиотажный спрос на яйца, который объяснялся новогодними праздниками, прошел, так что цены стабилизировались. В опте яйца уже дешевеют, так что, по словам Лахтюхова, уже в ближайшее время куриные яйца будут стоить дешевле и в розницу.