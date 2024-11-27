Россия хочет мира на Южном Кавказе – Кремль

В Кремле заявили, что Россия заинтересована в мире на Южном Кавказе. Там также отметили, что Россия является страной данного региона.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о заинтересованности России в мире на Южном Кавказе.

Он отметил, что Москва хочет, чтобы в данном регионе были мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность.

Песков также сказал, что Южный Кавказ не является далеким для Москвы регионом. Пресс-секретарь добавил, что Россия является страной Южного Кавказа.

Помимо этого, представитель Кремля заявил, что Россия имеет добрые отношения с Азербайджаном и Арменией. Песков подчеркнул, что Москва будут дорожить ими.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Россия будет делать все возможное для дальнейшего развития отношений с Баку и Ереваном.

Говоря о контактах российского лидера с азербайджанским и армянским руководителями, Песков ответил, что Владимир Путин не контактировал с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в последние дни.

Россия и Южный Кавказ

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как России может содействовать стабилизации мира на Южном Кавказе.

"Полагаю, прежде всего речь идет о содействии скорейшему заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Это главное условие для мира в регионе. Во-вторых, нужна более активная работа по реагированию на вредоносные действия правительства Пашиняна. К примеру, сегодня Никол Пашинян заявил о готовности вступить в ЕС, что подразумевает дальнейшие шаги к официальному разрыву с ОДКБ, свертыванию союзнических взаимоотношений с РФ и выводу российской базы с территории Армении. На это необходимо отвечать", - призвал он.

"Армении сейчас отводится роль "Троянского коня", подрывающего стабильность на Южном Кавказе. К сожалению, Армения в наши дни – это недружественное России государство. В ее отношении Москва должна уже сейчас отработать систему мер экономического давления, возможно, с введением санкций для того, чтобы сделать режим Пашиняна более вменяемым. Нас категорически не устраивает процесс накачки Армении оружием со стороны западных стран. Нас не устраивает, что Пашинян до сих пор не выполнил пункт 9 Трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года об открытии Зангезурского коридора с условием контроля погранслужбой ФСБ перемещений и безопасности", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Поскольку власти Армении отказываются от выполнения обязательств, России надо проявить больший прагматизм и большую жесткость. Нужно делать это сейчас, когда Армения уже на всех парах мчится в Евросоюз. Мы помним пример Молдовы и пример Украины. Поэтому в отношении Армении Россия должна употреблять, в том числе, жесткие меры реагирования, не стесняясь этого. "Троянский конь" на Южном Кавказе, за которым стоят США, Франция и Евросоюз, – России такая Армения не нужна совершенно точно. Нужно противодействовать попыткам Пашиняна стать проводником западных интересов в регионе, направленных на нанесение ущерба интересам РФ", - отметил политический аналитик.

Что касается Азербайджана, то с ним ситуация отличается кардинальным образом в лучшую сторону. "Российско-азербайджанские отношения самоценны, выгодны и полезны нашим государствам. Никакие обстоятельства не должны влиять на это. Мы наблюдаем сегодня усилия определенных западных игроков, чтобы вбить клин между Москвой и Баку, пользуясь трагедией с самолетом AZAL в Актау. Это наша общая трагедия, и мы безусловно разделяем горе Азербайджана. Рассчитываем, что контакты между президентами Путиным и Алиевым и поручения, которые были отданы российским структурам, ведущим следствие, позволят дать ответы на все прозвучавшие вопросы, и по итогам расследования будут приняты меры процессуального и юридического реагирования с российской стороны", - сказал Игорь Коротченко.

"Азербайджан – это дружественное России государство. Мы успешно реализуем весь комплекс отношений в сфере политики, экономики, межрегионального сотрудничества и культурного обмена. Мы помним, что русская община в Азербайджане пользуется поддержкой и покровительством официального Баку. В республике работают школы с русским языком, открываются новые филиалы российских вузов. У нас все прекрасно на уровнях и политических элит, и центров принятия решений", - заключил главный редактор "Национальной обороны".