Тобольск: что посмотреть зимой в Сибири?

Сибирь – огромная территория, растянувшаяся на миллионы километров от Урала до Тихого океана. Отцом сибирских городов называют Тобольск — старейший город на юге Сибири. Расскажем, что там посмотреть зимой.

Сибирь населяет почти 38 млн человек. Самые большие города Сибири — Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск, Кемерово — одновременно самые крупные промышленные центры региона. А туристы обычно едут в Тобольск, где на 22 тыс. га расположено 16 соборных, монастырских и приходских храмов.

Название город получил от реки Тобол, которая в этих местах соединяется с рекой Иртыш.

© Фото: Vyacheslav Bukharov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Именно с Тобольска в 1587 году началось освоение здешних земель и превращение их в настоящую сокровищницу мира по запасам природных ископаемых и источникам энергетических ресурсов.

Тобольский Кремль

Образец каменного зодчества в Сибири, создававшийся на протяжении века, с 1683 по 1799 год, расположен на высоком плато и как бы парит над городом. Особую красоту белокаменных стен Кремля подчеркивает окружающий ландшафт, окутанный в белоснежный покров.

© Фото: Vyacheslav Bukharov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В строительстве Тобольского Кремля участвовал Семён Ремезов — русский картограф, архитектор, строитель, создавший в 1701 году по государственному заказу первый русский рукописный географический атлас, названный «Чертежная книга Сибири». Будучи убежденным государственником, Ремезов вложил этот принцип в каждое здание на территории кремля, дав им соответствующие названия:

Приказная палата (позднее Дворец наместника) или Воеводский двор — символ оплота российского самодержавия на востоке страны — сегодня это исторический музей, каждый из трех этажей которого посвящен различным эпохам. Здесь можно увидеть воссозданные интерьеры, а благодаря интерактивным зонам и выставленным в экспозиции личным вещам известных тоболяков, окунуться в их быт.

Архиерейский дом — резиденция Митрополита Сибирского

Гостиный двор — торговая площадка, на которую съезжались купцы из Индии, Китая, Афганистана, а также Средней Азии. Сегодня здесь музей сибирского предпринимательства, в котором можно ознакомиться с историей Сибирского тракта и таможенного дела тех лет, а также самому попробовать себя в деле — создать холст, к примеру, из крапивы.

Тюремный замок — сегодня это Музей сибирской каторги и ссылки — печально знаменитый Тобольский централ, одна из самых страшных русских тюрем. Среди ее обитателей были Федор Достоевский и Николай Чернышевский.

© Фото: Vyacheslav Bukharov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Софийско-Успенский собор

Первый каменный храм Сибири был заложен в 1681 году по указу царя Федора Алексеевича. Построенный в стиле «сибирского барокко», храм воплощает в себе исконно русские черты, особенно в части декора — элементы некоторой асимметрии отражают характерную сибирскую вольницу.

© Фото: tobolsk-eparhia.ru

Колокольня

Славящаяся редким подбором колоколов колокольня – самое высокое сооружение Тобольска. Звонница высотой в 75 метров была возведена в 1797 году. До снятия колоколов во время советской власти колокольня на двух ярусах имела 15 колоколов. Самый большой из них – тысячепудовый. Отличался он особым «серебряным» звоном, так как в медный сплав добавили серебро. Если подняться на самый верх колокольни, то перед глазами откроется панорама всего Тобольска.

© Фото: Vyacheslav Bukharov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Семинария

Заслуживает внимания и как архитектурный, и как исторический памятник. Изначально в этих стенах располагалась консистория — духовный суд Русской православной церкви, в котором нередко решалась судьба тех, кого объявляли еретиками. Сегодня здесь действующая семинария.