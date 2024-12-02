Россия и Турция обсуждают Сирию – Песков

В Кремле сообщили, что Москва контактирует с Анкарой по ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что страну ждет непростой период.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва контактирует с Анкарой по вопросам ситуации в Сирии. Он отметил, что Россия находится в диалоге и с другими странами.

Пресс-секретарь заявил, что сейчас Арабскую Республику ждет очень непростой период. Песков добавил, что страна может столкнуться с нестабильностью.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо поддерживать диалог со всеми странами региона. Пресс-секретарь добавил, что Москва намерена консультироваться и анализировать.