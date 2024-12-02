Вестник Кавказа

Россия и Турция обсуждают Сирию – Песков

Россия и Турция обсуждают Сирию – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле сообщили, что Москва контактирует с Анкарой по ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что страну ждет непростой период.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва контактирует с Анкарой по вопросам ситуации в Сирии. Он отметил, что Россия находится в диалоге и с другими странами.

Пресс-секретарь заявил, что сейчас Арабскую Республику ждет очень непростой период. Песков добавил, что страна может столкнуться с нестабильностью.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо поддерживать диалог со всеми странами региона. Пресс-секретарь добавил, что Москва намерена консультироваться и анализировать.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экстренная сессия Астанинского процесса по Сирии прошла в Дохе

Экстренная сессия Астанинского процесса по Сирии прошла в Дохе

Россия в два раза увеличила ввоз китайских мандаринов

Россия в два раза увеличила ввоз китайских мандаринов

Аэропорт Стамбула упростит пересадки для россиян

Аэропорт Стамбула упростит пересадки для россиян

Российские туристы продолжают раннее бронирование отдыха в Турции - посольство

Российские туристы продолжают раннее бронирование отдыха в Турции - посольство

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Отдых в Турции под угрозой: россияне остановили раннее бронирование

Отдых в Турции под угрозой: россияне остановили раннее бронирование

Путин оценил снижение инфляции в Турции

Путин оценил снижение инфляции в Турции

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Поставки металлов из России в Турцию резко выросли

Поставки металлов из России в Турцию резко выросли

Путин и Эрдоган обсудили события в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили события в Сирии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы