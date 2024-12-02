Россия и мир удивлены произошедшим в Сирии – Кремль

В Кремле заявили, что произошедшее в Сирии удивило мир и Россию. Там добавили, что предоставление убежища Башару Асаду было решением Владимира Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что события, которые произошли в Сирии, удивили весь мир. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия в данном случае не стала исключением.

Песков также отметил, что говорить о сохранении баз в Хмеймиме и Тартусе преждевременно, добавив, что это предмет обсуждения с теми, кто придет к власти в Сирии.

Помимо этого, он добавил, что в настоящее время российские военные, находящиеся в Сирии, делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз.

Кроме того, представитель рассказал о предоставлении экс-глава САР Башару Асаду убежища в России. По его словам, это решение принято российским лидером Владимиром Путиным.