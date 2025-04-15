Вестник Кавказа

Роль Северного Кавказа как транспортного узла обсудят на инвестфоруме

Роль Северного Кавказа как транспортного узла обсудят на инвестфоруме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортная роль Северного Кавказа станет предметом обсуждения в рамках инвестфорума в Минеральных Водах.

Участники инвестиционного форума, который 25 мая откроется в Минеральных Водах, обсудят значение Северного Кавказа как транспортного узла, который связывает различные части Евразии, отметили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

"Участникам форума будут представлены проекты, направленные на развитие инфраструктуры региона и его трансформацию в ключевой экспортный хаб России"

– пресс-службе Фонда Росконгресс

Программа форума включает в себя 50 мероприятий, также запланирована встреча с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком. 

Напомним, что форум пройдет 25-27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо".

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