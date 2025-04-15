Роль Северного Кавказа как транспортного узла обсудят на инвестфоруме

Транспортная роль Северного Кавказа станет предметом обсуждения в рамках инвестфорума в Минеральных Водах.
Участники инвестиционного форума, который 25 мая откроется в Минеральных Водах, обсудят значение Северного Кавказа как транспортного узла, который связывает различные части Евразии, отметили в пресс-службе Фонда Росконгресс.
"Участникам форума будут представлены проекты, направленные на развитие инфраструктуры региона и его трансформацию в ключевой экспортный хаб России"
– пресс-службе Фонда Росконгресс
Программа форума включает в себя 50 мероприятий, также запланирована встреча с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком.
Напомним, что форум пройдет 25-27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо".