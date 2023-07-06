Путин раскритиковал Владимирова из-за сокращения численности населения Ставрополья

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым заявил о том, что обеспокоен сокращением численности основного населения региона. Владимиров пояснил, что данная ситуация обусловлена пандемией и снижением рождаемости.
Далее глава российского государства обратил внимание Владимирова на то, что в регионе работает меньше врачей скорой помощи, чем в целом по стране.
Также недовольство президента вызвала ситуация со строительством и реновацией школ в Ставропольском крае. Путин отметил и еще оно направление - строительство и реновация школ.
"Надо, конечно, на это обратить внимание - чего вы там запускаете? 63% [школ находятся] в неудовлетворительном состоянии. Запускать нельзя"
– Владимир Путин
Далее российский лидер отметил положительную динамику сокращения аварийного жилья и показатели экономического роста.