Путин раскритиковал Владимирова из-за сокращения численности населения Ставрополья

Опубликовано: 16:15, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский лидер выразил недовольство некоторыми аспектами жизни на Ставрополье, а также указал тревожную тенденцию сокращения численности жителей региона.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым заявил о том, что обеспокоен сокращением численности основного населения региона. Владимиров пояснил, что данная ситуация обусловлена пандемией и снижением рождаемости.

Далее глава российского государства обратил внимание Владимирова на то, что в регионе работает меньше врачей скорой помощи, чем в целом по стране.

Также недовольство президента вызвала ситуация со строительством и реновацией школ в Ставропольском крае. Путин отметил и еще оно направление - строительство и реновация школ.

"Надо, конечно, на это обратить внимание - чего вы там запускаете? 63% [школ находятся] в неудовлетворительном состоянии. Запускать нельзя"

– Владимир Путин

Далее российский лидер отметил положительную динамику сокращения аварийного жилья и показатели экономического роста.