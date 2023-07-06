Путин вызвал главу Ставрополья в Кремль

Опубликовано: 13:51, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент России проведет встречу с главой Ставрополья. Встреча пройдёт в рамках традиционных бесед главы государства с региональными лидерами.

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава российского государства Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

«Позанимается президент и делами Ставропольского края. У него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович. [Это] традиционная встреча с руководителями регионов»

– Дмитрий Песков