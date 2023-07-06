РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин вызвал главу Ставрополья в Кремль

Путин вызвал главу Ставрополья в Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент России проведет встречу с главой Ставрополья. Встреча пройдёт в рамках традиционных бесед главы государства с региональными лидерами.  

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава российского государства Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

«Позанимается президент и делами Ставропольского края. У него сегодня будет губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович. [Это] традиционная встреча с руководителями регионов»

– Дмитрий Песков

Владимиров: краевые бюджетники заработают больше на 10%

Владимиров: краевые бюджетники заработают больше на 10%

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1010 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version