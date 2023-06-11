РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Проверка документов у карабахских жителей Азербайджана на ППП "Лачин" проходит спокойно

Проверка документов у карабахских жителей Азербайджана на ППП &quot;Лачин&quot; проходит спокойно
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Видео процесса проверки документов у этнических армян - граждан Азербайджана, проживающих в Карабахском экономическом районе, - сегодня было опубликовано азербайджанскими СМИ.

Ситуация в пункте пропуска "Лачин", где проверяются документы въезжающих в страну представителей армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана, была запечатлена на видео.

В ролике, снятом сегодня, видно, как мужчины, женщины и дети стоят в очереди перед регистрационным окошком. Все проходит спокойно и вежливо.

Отметим, что ППП "Лачин" работает безо всяких ограничений круглосуточно и без выходных.

Кому угрожает паспортный контроль в Лачинском коридоре? 

Кому угрожает паспортный контроль в Лачинском коридоре? 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
805 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version