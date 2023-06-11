Видео процесса проверки документов у этнических армян - граждан Азербайджана, проживающих в Карабахском экономическом районе, - сегодня было опубликовано азербайджанскими СМИ.
Ситуация в пункте пропуска "Лачин", где проверяются документы въезжающих в страну представителей армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана, была запечатлена на видео.
В ролике, снятом сегодня, видно, как мужчины, женщины и дети стоят в очереди перед регистрационным окошком. Все проходит спокойно и вежливо.
Отметим, что ППП "Лачин" работает безо всяких ограничений круглосуточно и без выходных.