Опубликовано: 16:33, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Видео процесса проверки документов у этнических армян - граждан Азербайджана, проживающих в Карабахском экономическом районе, - сегодня было опубликовано азербайджанскими СМИ.

Ситуация в пункте пропуска "Лачин", где проверяются документы въезжающих в страну представителей армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана, была запечатлена на видео.

В ролике, снятом сегодня, видно, как мужчины, женщины и дети стоят в очереди перед регистрационным окошком. Все проходит спокойно и вежливо.

Отметим, что ППП "Лачин" работает безо всяких ограничений круглосуточно и без выходных.