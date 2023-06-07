Кому угрожает паспортный контроль в Лачинском коридоре? 

Азербайджанский КПП в Лачинском коридоре решает сегодня сразу несколько задач по стабилизации Южного Кавказа. Помимо очевидного прекращения контрабанды оружия и боевиков в Карабах, есть и более тонкая задача: подготовка реинтеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана. Поэтому против КПП развернута националистическая кампания в армянских СМИ.

Как работает азербайджанский КПП в Лачинском коридоре?

В течение полутора месяцев на границе Азербайджана и Армении, на Лачинской дороге работает азербайджанский пункт пропуска. Регулярные видео, публикуемые таможенниками, демонстрируют, что карабахские армяне во-первых, свободно въезжают в Азербайджан из Армении после проверки паспортов, во-вторых, проходят контрольный пункт без инцидентов. После азербайджанского КПП они оказываются в Лачинском коридоре, в котором по-прежнему работают российские миротворцы.

То есть все в порядке, положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября о Лачинском коридоре не нарушены, карабахские армяне не ущемлены в правах и находятся в безопасности, никакой агрессии в их отношении со стороны азербайджанских чиновников и силовиков нет. Более того, благодаря видеодокументам, международное сообщество может убедиться, что заявления Еревана о "блокаде Карабаха" – фейк, население Карабахского экономического района беспрепятственно проезжает в обе стороны.

Кому мешает азербайджанский КПП в Лачинском коридоре?

Это, разумеется, не устраивает армянских националистов, ищущих сейчас малейшие возможности поддержать жизнь в сепаратистском проекте в Карабахе. Режим Никола Пашиняна в Армении официально отказался от участия в этом проекте, признав Карабахский экономический район суверенной территорией Азербайджанской Республики, но националистические элиты не сдаются. В данный момент у них две тактических цели: как-то продавить закрытие азербайджанского КПП, чтобы возобновить бесконтрольный ввоз в Карабах оружия и боевиков, и не позволить карабахским армянам контактировать с азербайджанцами, чтобы не развалилась тюркофобская пропаганда.

Сейчас можно наблюдать за разворачиванием в армянских СМИ новой информационной кампании – "Против КПП". Реального негатива для раскрутки темы у националистов нет, поскольку, как сказано выше, карабахские армяне свободно и без инцидентов пересекают армяно-азербайджанскую границу, так что сторонникам оккупации Карабаха приходится выдавать белое за черное. В частности, педалируется идея опасности паспортного контроля карабахских армян на азербайджанском КПП.

Что врут об азербайджанском КПП в Лачинском коридоре?

Вместо логики эта идея построена на лжи. Ложь начинается с фальшивого утверждения, будто карабахские армяне считаются врагами азербайджанского государства. Таковыми их считает всего одна группа людей в мире – сами армянские националисты, которые мечтают о вечной оккупации Карабаха. Для Баку карабахские армяне являются рядовыми гражданами Азербайджанской Республики. Единственное отличие – они все еще не реинтегрированы в азербайджанское правовое поле, то есть не имеют паспортов граждан АР и не могут в полной мере воспользоваться полагающимися им правами и свободами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продолжается ложь ошибочным умозаключением, будто паспортный контроль увеличивает угрозы безопасности карабахских армян, поскольку власти Азербайджана устанавливают, кто конкретно проживает в Карабахском экономическом районе. На самом деле получение Баку паспортных данных своих граждан (пока что по армянским паспортам, ведь азербайджанских у них еще нет) позволяет начать подготовку к паспортизации армянского населения Карабаха. Это ровно то, к чему сейчас призывает международное сообщество и к чему стремится сам Азербайджан.

В чем польза паспортного контроля карабахских армян?

Угрозы от паспортного контроля возникают, опять же, только у сторонников оккупации Карабаха – и только сторонники оккупации Карабаха создают проблемы для безопасности карабахских армян, в буквальном смысле держат их в заложниках своих националистических планов. Нормальные контакты между армянами и азербайджанцами для них недопустимы, им нужна вражда и кровь. Проходя КПП, карабахские армяне узнают, что азербайджанские чиновники и силовики – обычные люди, которые совсем не собираются их убивать. Для сепаратистского проекта в Карабахе, построенном на убеждении людей, будто кругом враги, это смертельно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

То есть азербайджанский КПП на Лачинской дороге решает сейчас не только проблему контрабанды оружия и боевиков в зону временного размещения российских миротворцев, но и проблему реинтеграции карабахских армян. Армянские националисты говорят об этом открыто, подчеркивая, что жителям Карабахского экономического района ни в коем случае нельзя позволят контактировать с азербайджанцами без посредников. Они даже признаются, что это не потому, что карабахским армянам что-то угрожает и их надо обезопасить, а потому, что люди могут понять, что в действительности им ничто в Азербайджане не угрожает.

Что на самом деле угрожает карабахским армянам?

Единственная угроза карабахским армянам – это националистическая верхушка в Ханкенди, Ереване и диаспоре. Те самые военные преступники, которые сегодня требуют, чтобы азербайджанский КПП был закрыт, а паспортный контроль был прекращен. Те самые враги мира на Южном Кавказе, что не позволяют жителям Карабахского экономического района получить паспорта Азербайджанской Республики и жить нормальной безопасной жизнью.

Впрочем, ничего у них не получится. Реинтеграцию карабахских армян не остановить. Азербайджанский КПП на Лачинской дороге останется навсегда. Армянские боевики либо будут выведены из Карабаха, либо будут обезврежены. Националисты, раскручивающие сейчас кампанию "Против КПП", либо сбегут в Армению, либо будут наконец-то, спустя три с лишним десятилетия, привлечены к ответственности за свои преступления против человечности.