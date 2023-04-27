Ильхам Алиев: создание КПП в Лачинском коридоре - суверенное право Азербайджана

Опубликовано: 14:35, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанский президент и министр иностранных дел Франции провели переговоры в Баку. Ильхам Алиев и Катрин Колонна обсудили двусторонние отношения и региональную повестку, в частности, послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана провел переговоры с главой МИД Франции, которая сейчас находится в Баку, - именно с Азербайджана Катрин Колонна начала турне по Южному Кавказу.

В ходе беседы Ильхам Алиев подчеркнул, что, создав погранично-пропускной пункт в Лачинском коридоре, Азербайджан реализовал свое суверенное право. Он пояснил, что основной целью Баку при этом было обеспечение территориальной целостности страны.

Отношения Азербайджана и Франции

В ходе переговоров Ильхам Алиев также обратил внимание на необходимость детального обсуждения дальнейших перспектив отношений между Баку и Парижем, пояснив, что такой обмен мнениями поможет в будущем подготовить дорожную карту.

Глава государства напомнил, что азербайджано-французская повестка всегда была очень насыщенной, их двустороннее сотрудничество ведется уже давно в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах.

Ситуация в регионе

Комментируя предстоящие обсуждения региональных вопросов, Ильхам Алиев уточнил, что сразу после окончания Карабахской войны Азербайджан предложил Армении заключить мирный договор с Арменией, на базе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Баку также представил Еревану пять принципов, которые должны лечь в основу такого соглашения.

Глава государства подчеркнул, что даже после завершения войны и подписания Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года Армения игнорирует свои обязательства. В частности, Ереван:

препятствует созданию Зангезурского коридора,

не выводит свои войска с территорий Азербайджана, где временно размещен РМК,

злоупотребляет Лачинским коридором, перевозя в Карабах боеприпасы и прочую военную продукцию.

Что сказала Катрин Колонна

Глава МИД Франции передала президенту приветствие от имени французского коллеги, отметив, что Эммануэль Макрон уделяет большое значение открытым и регулярным контактам с Ильхамом Алиевым.

Дипломат указала на то, что Париж стремится к установлению мира, а также экономическому и социальному развитию в Азербайджане и в целом в регионе Южного Кавказа.

Министр добавила, что власти Франции считают очень важными отношения с Азербайджаном.