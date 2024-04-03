Продуктовые наборы передали нуждающимся семьям в Карачаево-Черкесии

Масштабная акция помощи затронула не только мусульман, но и представителей других конфессий. Им передали продукты первой необходимости.

В Карачаево-Черкесии накануне праздника Ураза-байрам передали продуктовые наборы нуждающимся семьям. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

Продукты получили свыше 1 тыс семей, которые угодили в тяжелую жизненную ситуацию.

Рашид Темрезов подчеркнул, что помощь была оказана представителям самых разных конфессий.

Кроме того, он пояснил, что продуктовый набор состоит примерно из 20 наименований продуктов первой необходимости, а также сладостей.

"Очень важно в преддверии праздника оказать поддержку семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Пусть наступающий праздник будет теплым и радостным для каждой семьи"

– глава региона