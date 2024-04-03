Среда будет выходным в Карачаево-Черкесии из-за Ураза-байрама

Уже в эту среду жители КЧР смогут не выйти на работу в связи с празднованием Ураза-байрама. Тем же, кто вынужден будет работать в этот день, предоставят другой день для отдыха.

В связи с празднованием Ураза-байрама в Карачаево-Черкесии сделали выходным днем ближайшую среду. Такой указ подписал глава республики Рашид Темрезов.

Тем гражданам, которые вынуждены будут 10 апреля выйти на работу, дадут возможность отдохнуть другой день.

"В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать работу в этот день с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих, а работа 10 апреля 2024 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха"

– гласит указ

Ранее решение сделать среду нерабочей приняли в соседних республиках Северного Кавказе.