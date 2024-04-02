Для празднования Ураза-байрам в Кабардино-Балкарии объявили дополнительный выходной

В текущем году Ураза-байрам выпадает на 10, 11 и 12 апреля. В связи с этим следующую среду в республике объявили нерабочей.

Жители Кабардино-Балкарии смогут не работать в ближайшую среду из-за празднования Ураза-байрам. Об этом сказано в указе, подписанном главой республики Казбеком Коковым.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и в связи с обращением Духовного управления мусульман КБР по случаю праздника Ураза-байрам постановляю объявить 10 апреля 2024 года в КБР нерабочим праздничным днем"

– гласит указ

Напомним, Ураза-байрам отмечается в первый день месяца, который следует за Рамаданом. В этом году он выпадает на 10, 11 и 12 апреля.