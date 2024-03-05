Вестник Кавказа

Приступ у пассажирки не дал самолету вовремя вылететь из Петербурга в Баку

Приступ у пассажирки не дал самолету вовремя вылететь из Петербурга в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное судно вылетело в пункт назначения на час позже, чем планировалось. Здоровью девушки ничего не угрожает.

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения здоровья у 34-летней девушки задержали почти на час вылет самолета в Баку. Случай произошел 14 марта.

Перед началом полета одна из пассажирок, вместе с которой на борту был ее ребенок, почувствовала недомогание.

У девушки начался приступ панической атаки, она начала задыхаться. Ее сняли с рейса и доставили в медпункт. Сейчас ее состояние хорошее.

Авиалайнер вылетел в азербайджанскую столицу с часовой задержкой, передает "Фонтанка".

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