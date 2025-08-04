Президент Ирана может посетить США в сентябре

В сентябре может состояться визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Нью-Йорк, где пройдет сессия ООН. Твердого решения о его поездке еще нет.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в ежегодной сессии ООН в Нью-Йорке, которая состоится 23 сентября, рассказал иранским СМИ заместитель по связям и информационным вопросам аппарата президента Мехди Табатабаи.

"Я думаю, визит президента Ирана в Организацию Объединенных Наций состоится 23 сентября. До его визита осталось около 40 дней. Развитие событий как в стране, так и в дипломатической сфере очень быстрое, поэтому любой мой ответ будет неточным"

- Мехди Табатабаи

Он подчеркнул, что в мире неопределенности принять твердое решение о визите сложно, и добавил, что в 2024 году в США число встреч и конференций президента Ирана с главами государств и иностранными делегациями было беспрецедентным по сравнению с предыдущими 14-15 годами.

Табатабаи отметил, что подход Пезешкиана и правительства – это диалог. По его словам, иранский президент верит во всеобъемлющий мир, и при такой позиции основным и общим подходом становятся взаимопонимание и коммуникация. Однако там, где речь идет о силе и агрессии, президент действует с большой отвагой и решительностью, заявил Табатабаи.