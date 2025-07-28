Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном

В МИД Ирана отвергли возможность прямых переговоров с США. Стороны провели пять раундов и договорились о шестом, но он не состоялся после ударов Израиля.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отверг возможность проведения прямых переговоров с Вашингтона по вопросу ядерной программы.

На вопрос журналиста о прямых переговорах с американской стороной по данной тематике в ходе пресс-конференции дипломат ответил: "Нет, исключено".

Напомним, США и Иран провели пять раундов непрямых переговоров. Стороны договорились о проведении шестого раунда, но он был отменен после ударов Израиля 13 июня.