Вестник Кавказа

Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном

Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана отвергли возможность прямых переговоров с США. Стороны провели пять раундов и договорились о шестом, но он не состоялся после ударов Израиля.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отверг возможность проведения прямых переговоров с Вашингтона по вопросу ядерной программы.

На вопрос журналиста о прямых переговорах с американской стороной по данной тематике в ходе пресс-конференции дипломат ответил: "Нет, исключено".

Напомним, США и Иран провели пять раундов непрямых переговоров. Стороны договорились о проведении шестого раунда, но он был отменен после ударов Израиля 13 июня.

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